Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими літали в РФ

З ініціативи СБУ введено санкції проти авіакомпаній, котрі літають до аеропортів держави-агресора РФ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній санкцій: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

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Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

За даними Української правди, цим компаніям належать літаки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. Вони були перереєстровані після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції.

Медведчук і Козак постійно користувалися ними для прямих перельотів в Росію, що, як відомо, заборонено. Після накладення санкцій ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака.

влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та NewsOne є явними рупорами країни-агресора в Україні.

На початку 2019-го NewsOne штрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

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