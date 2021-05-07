Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директори комунальних підприємств. Тому якщо ви думаєте, що керівник-комунальник – звичайний працівник, хоч і при посаді, то ви дуже помиляєтеся.

Так, у 2020 році робота сімох керівників ЛКП обійшлася Львову у 7,1 млн грн. При цьому кожен із них заробив більше, ніж сам Андрій Садовий, а платня окремих директорів підприємств перевищила зарплату мера у півтора-два рази.

Вочевидь, такі щедрі зарплати дають за ефективну роботу й блискучі управлінські рішення, але тоді постає цілком закономірне питання: чому з такими успішними керівниками найбільші ЛКП регулярно скаржаться на збитки?

Львівський портал проаналізував декларації про доходи за 2020 рік директорів комунальних підприємств і розповідає, хто ж виявився мільйонером із ЛКП.

Відразу пояснимо: зарплату посадовця Львівської міськради формує низка чинників. Серед них – посадовий оклад, різні доплати (за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці), премія чи матеріальна допомога. Нерідко левову частку платні становлять саме премії і допомоги.

Директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович – 1 611 262 грн

Очільник «Львівводоканалу» торік в середньому отримував щомісяця більше 134 тисяч грн. При цьому його платня зросла майже вдвічі, адже у 2019-му він заробив лише 859 тисяч грн.

Цікаво, що до такої кругленької суми Дмитро Ванькович доробився завдяки компенсації за невикористані відпустки, яка становила аж 552 тисячі грн. Від жовтня 2020 року оклад посадовця становить 62 тисячі грн.

Минулого року зарплата не була єдиним джерелом доходу Дмитра Ваньковича. Додатково він отримав ще майже 193 тисячі грн від надання майна в оренду та 21 тисячу грн банківських відсотків.

Щодо нерухомості, то директор ЛКП володіє квартирою у Львові (81 м кв), гаражем та двома офісами, земельними ділянками у Сокільниках і у Щирці. Водночас Ванькович є не лише вправним керівником, а й ґаздою, адже у Тернопільській області він має ділянку і комплекс корівників, ще один корівник значиться як об’єкт незавершеного будівництва.

Також Дмитро Ванькович тримає сільськогосподарську техніку ЮМЗ, вантажівку ЗІЛ 1992 року випуску, втім легкового автомобіля не задекларував.

Водночас очільник «Львівводоканалу» назбирав 300 тисяч грн і 95 тисяч доларів готівкою, а на банківських рахунках загалом – 94 137 доларів і 670 938 грн. Натомість ще 1,8 млн грн, 710 тисяч доларів і 380 тисяч грн він позичив третім особам.

Ванькович є засновником ПП «Домінанта плюс», ТзОВ «Агро-простір», кредитної спілки «Львів», акціонером «Райфайзен банк Аваль», «Укрсоцбанку» й підприємства «Азовсталь». Також він є членом Спостережної ради ГО «Львівська екологічна фундація».

Зауважимо, що 51-річний Дмитро Ванькович очолив «Львівводоканал» у 2019 році, до цього вісім років поспіль він був заступником директора з економічних питань.

Директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко – 1 160 624 грн

Керівник підприємства, яке веде будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, в середньому торік отримував понад 96 500 грн на місяць. У загальну суму заробленого мільйона увійшли 152 836 грн премії, які посадовець задекларував у жовтні 2020-го.

Порівнюючи платню Євтушенка за 2019 рік (516 тисяч грн), коли він був заступником директора цього ЛКП, варто зауважити, що з підвищенням він збільшив свій дохід більше ніж удвічі.

Але Святослав Євтушенко минулоріч жив не лише на одну зарплату. Він також є власником ТзОВ «Друга рівненська управляюча компанія» і від продажу електроенергії за зеленим тарифом отримав майже 170 тисяч грн, ще понад 56 тисяч грн становили страхові виплати.

Директор «Зеленого міста» володіє трьома земельними ділянками і квартирою у Рівному (44,1 м кв), у селі Ставне, що на Закарпатті, – будинком (40 кв м) та земельною ділянкою. Ще дві ділянки він орендує у селах Дермань Перша і Радиславівка у Рівненській області, а також має господарську споруду.

Грошей на банківських рахунках Святослав Євтушенко не тримає, однак готівкою назбирав 20 тисяч євро.

Власної машини посадовець не має, зате у його дружини Ольги – справжній автопарк. Жінка їздить на Сitroen С3 2017 року випуску, а торік доробилася ще до двох нових автівок: Mazda CX-9 2020 року випуску (майже 1,5 млн грн) та Mazda 6 2017 року випуску (майже 370 тисяч грн).

Серед інших торішніх обновок Ольги Євтушенко – квартира у Рівному (81,7 м кв), на яку вона витратила 408 500 грн. Також у її власності вказана земля у селах Богдашів і Глинськ, що на Рівненщині.

У 2020-му Ольга Євтушенко заробила 44 762 грн у ТОВ «Друк», ще понад 23 тисячі грн становили страхові виплати. Також 47 грн вона задекларувала як дохід від оренди в ЛКП «Зелене місто», проте що саме вона здавала в оренду підприємству, не відомо.

Додамо, що 41-річний Святослав Євтушенко очолив ЛКП «Зелене місто» у січні 2020 року, до цього два роки поспіль він обіймав посаду заступника директора.

Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський – 1 016 122 грн

Головний тепловик Львова торік отримував у середньому більше 84 600 грн на місяць. Загалом 2020-й можна назвати вдалим роком для Вольського, адже його зарплата зросла майже на третину – у 2019-му він задекларував понад 766 тисяч грн платні.

Але не зарплатою єдиною. Минулого року посадовець отримав майже 305 тисяч грн спадщини, ще більше 40 тисяч грн становили банківські відсотки.

Більше того, минулого року Валентин Вольський ще й відпочив коштом Профспілки «Львівтеплоенерго». Так, організація, яка існує за внески працівників підприємства, проспонсорувала відпочинок свого боса на 32 094 грн.

У 2020-му у чиновника побільшало нерухомості. Якщо раніше офіційно йому належала квартира у Хмельницькому і земельна ділянка у Хмельницькій області, то тепер Вольський подвоїв свої володіння на батьківщині, придбавши разом зі сином Нікітою та двома громадянками України ще одне помешкання (55,5 м кв) і ділянку (697 м кв).

Також директор «Львівтеплоенерго» розжився на гараж (21,1 м кв) та квартиру (132,8 м кв) у Львові. Щоправда нове майно не належить йому одноосібно, у праві власності вказаний ще син.

Водночас лише однією новою квартирою у Львові Валентин Вольський не обмежився, тож вклався у ще одне помешкання, про що говорить вказаний у декларації об’єкт незавершеного будівництва (42,38 м кв) у ЖБК «Квіти Галичини 2». Найімовірніше йдеться про ЖК «Квіти Львова», який будують на вул. Стрийській.

Їздить Валентин Вольський на Toyota Venza 2010 року випуску. Також він має гідроцикл Yamaha XLT1200 і причіп PHMF 8902.

Щодо заощаджень, то готівкою Валентин Вольський назбирав 5 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 150 тисяч грн. Натомість на рахунках у банку він тримає загалом більше 11 тисяч доларів та понад 287 тисяч грн.

Син чиновника Нікіта Вольський також задекларував 262 689 грн спадщини, у банку тримає 50 000 грн.

Зауважимо, що з 2007 року Валентин Вольський є акціонером «Хмельницькгазу».

Додамо, що Валентин Вольський свою кар’єру у Ратуші почав у 2012 році, ставши заступником головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго». Шість років поспіль, у 2013-2019 роках, був директором «Львівводоканалу», а в квітні 2019-го – очолив «Львівтеплоенерго».

Директор АТП-1 Орест Хамула – 992 316 грн

Протягом 2020-го керівнику комунальних маршруток в середньому нараховували понад 82 500 грн на місяць. У порівнянні з 2019 роком чиновник збільшив свій дохід на третину, адже тоді він заробив 630 919 грн.

Жодного іншого доходу, крім 3065 грн банківських відсотків, торік Орест Хамула не отримував, хоча є співвласником ПП «Солтекс-СМФ», яке торгує автомобілями.

Офіційно в Ореста Хамули немає ні власного житла, ні автомобіля. Зате його дружина Любов володіє квартирою у Львові (97,4 м кв), а також автомобілем Volkswagen Golf 2002 року випуску.

Готівкою директор АТП-1 наскладав 50 тисяч грн, 41,5 тисячі доларів, 15 тисяч євро, а на банківських рахунках тримає понад 11 тисяч грн і 3 тисячі доларів. Ще 3,39 млн грн він позичив третім особам.

Любов Хамула торік заробила майже 58 тисяч грн, проте місце праці у декларації не вказане. Водночас у банку вона зберігає 3 тисячі доларів, ще 2900 євро назбирала готівкою.

Зауважимо, 51-річний Орест Хамула прийшов у комунальне АТП-1 у 2015 році на посаду заступника директора з економіки та фінансів, а вже у 2017-му очолив підприємство.

Директор «Львівелектротрансу» Андрій Свищо – 870 861 грн

У середньому очільник транспортного підприємства торік отримував щомісяця понад 72 500 грн. Все це дозволило Андрію Свищо більше ніж удвічі збільшити свій дохід – за 2019-й він заробив майже 383 тисячі грн.

Директор «Львівелектротрансу» має частку будинку (486 м кв) і земельної ділянки у Сокільниках. Їздить на автомобілі Infinitі FX37 2013 року випуску, яку у 2019 році взяв у кредит.

Готівкою Андрій Свищо відклав 450 тисяч грн і 15 тисяч доларів, натомість у банку грошей не тримає.

Дружина посадовця Наталія володіє будинком (232 м кв) і ділянкою у Львові. Жінка працює медиком у 5-ій лікарні Львова та в поліклініці обласної лікарні, загалом торік заробила менше 66 тисяч грн. Проте це не завадило їй зібрати 10 тисяч доларів готівки.

Зазначимо, що 41-річний Андрій Свищо прийшов у «Львівелектротранс» у 2019-му на посаду заступника з економіки. Очолив підприємство на початку 2020 року. Крім цього, він є власником підприємств «Торговий дім» та «Євротрейд».

Голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський – 750 217 грн

Торік посадовцю у середньому нараховували понад 62 500 грн на місяць. Якщо ж порівнювати його зарплату за попередній рік (більше 611 тисяч грн), то заробіток у 2020-му зріс на 22%.

Протягом року Іван Лозинський жив не лише на одну зарплату, йому також нарахували понад 96 тисяч грн пенсії.

Очільник Личаківського району є власником житлового будинку (62,9 м кв) і двох земельних ділянок у селі Бунів Яворівського району, у Львові – нежитлового приміщення (34,5 м кв).

На рахунках у банку Лозинський коштів не має, втім готівкою задекларував 370 тисяч грн, ще 200 тисяч гривень він позичив третім особам.

Дружина посадовця Олександра задекларувала у Львові квартиру (70,4 м кв). Також на неї записаний автомобіль Volkswagen Passat 2014 року випуску, але їздить на ньому Іван Лозинський. Торік жінка отримала майже 19 тисяч грн пенсії, заощаджень не вказала.

Зауважимо, що 65-річний Іван Лозинський очолював Личаківську райадміністрацію з 2011 року, втім наприкінці 2020-го звільнився і пішов на пенсію. Саме він торік отримав найбільший заробіток, всі інші п’ять керівників районних адміністрацій за 2020 рік задекларували від 537 до 661 тисячі грн зарплати.

Директор ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» Володимир Поліщук – 734 452 грн

В середньому головний ІТшник Ратуші отримував понад 61 тисячу грн на місяць. Загалом його заробіток зріс на 36% у порівнянні з 2019 роком, коли платня посадовця становила майже 539 тисяч грн.

Разом із дружиною Володимир Поліщук володіє квартирою (67,7 м кв) у Львові, а у Вінниці він має земельну ділянку. Минулий рік був урожайним на нову нерухомість – чиновник придбав дачний будинок (53,8 м кв) і ділянку у Солонці, все це обійшлося загалом майже у 300 тисяч грн.

Їздить Володимир Поліщук на автомобілі Hyundai Santa Fe 2007 року випуску. У банку коштів не тримає, зате готівкою відклав 15 тисяч доларів.

Його дружина Ірина, працюючи у приватній школі, торік заробила майже 79 тисяч грн. Жодних заощаджень не зазначила, втім має ще частку квартири у Вінниці.

Додамо, що Володимир Поліщук прийшов у Міський центр ІТ у 2017 році, а в 2019-му очолив ЛКП. Це підприємство забезпечує роботу комп’ютерної інформаційної системи всіх підрозділів і структур Львівської міськради, а також надає поліграфічні, телекомунікаційні послуги.

P.S. Вищезгадані керівники ЛКП – не єдині багатії з Ратуші. Робота тільки міського голови та п’ятьох його заступників у 2020-му обійшлася Львову майже у 5,4 млн грн. Скільки ж заробили топ-чиновники мерії, читайте за цим посиланням.

Фото: ЛМР, соцмережі, Інтернет