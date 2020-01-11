ЛКП, яке займається сміттєвим заводом у Львові, отримало нового директора

40-річного Святослава Євтушенка призначили новим директором ЛКП «Зелене місто», яке веде проєкт будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Святослав Євтушенко очолив ЛКП «Зелене місто» із 3 січня 2020 року, до цього майже два роки поспіль він був заступником директора.

Зазначимо, що попередній керівник «Зеленого міста» Вадим Ноздря нещодавно очолив держкомпанію «Укрспецекспорт», яка входить до складу «Укроборонпрому». Ноздря перейшов на роботу до Львова у 2017 році.

Довідка: Святослав Євтушенко народився 9 лютого 1979 року у Рівному. У 2002 році закінчив Рівненський державний технічний університет, кваліфікація – інженер-будівельник, спеціальність – міське будівництво та господарство.

У 2014 році завершив навчання у Тернопільському національному економічному університеті, на економічному факультеті за спеціальністю економіка підприємства.

У 2018 році закінчив навчання на магістратурі МЕГУ імені академіка С. Демянчука, юридичний факультет, спеціальність – правознавство.

Також Святослав Євтушенко був учасником навчальної програми щодо сучасних методів поводження із побутовими відходами SABIT Waste Managent Program. Тривало навчання із 16 травня до 6 червня 2015 року (США).

Досвід роботи:

1995-1997 – ПП «Юність».

1998-2002 – Рівненська філія ВАТ «Укртелеком».

2002-2006 – МПП «ВІК-ЕКСПО».

2006-2010 – заступник директора ТзОВ «БМК».

2009-2011 – головний інженер ТзОВ «ГПІ Будівництво».

2011-2015 – директор ТзОВ «САНКОМ-Рівне».

За сумісництвом з 2013-го по липень 2015 року – генеральний директор ТОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ».

З січня 2016-го до липня 2017 року – робота над написанням кандидатської дисертації щодо запровадження нових способів видалення відходів.

Зі серпня 2017-го до січня 2019 року – директор ТзОВ «ДРУК».

За сумісництвом із лютого 2018 до грудня 2019-го – заступник директора ЛКП «Зелене місто».

Нагадаємо, влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Водночас жодні фактичні роботи на вул. Пластовій дотепер не розпочалися. Міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту цього процесу: спочатку будівництво заводу мали розпочати з 2019 року, нещодавно мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.

Проти будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 регулярно протестує громада мікрорайонів Знесіння та Кривчиці. Люди вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою у їхніх районах.

Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Торік навесні Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно також зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.