Новий директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко став мільйонером

За перший рік роботи на посаді директора ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко заробив більше 1 мільйона гривень. Минулоріч сам посадовець не розжився новим майном, зате його дружина купила квартиру та два нові автомобілі. Про це йдеться у його декларації за 2020 рік.

Святослав Євтушенко, очолюючи ЛКП «Зелене місто», яке веде будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, торік заробив 1 160 624 грн. Тобто в середньому щомісяця він отримував понад 96 500 грн.

Цікаво, що в загальну суму заробленого на ЛКП увійшли 152 836 грн премії, які посадовець задекларував у жовтні 2020-го.

Але Святослав Євтушенко жив не лише на одну зарплату. Він також є власником ТзОВ «Друга рівненська управляюча компанія» і від продажу електроенергії за зеленим тарифом отримав 169 776 грн, ще 56 142 грн становили страхові виплати.

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Директор «Зеленого міста» володіє трьома земельними ділянками і квартирою у Рівному (44,1 м кв), у селі Ставне, що на Закарпатті, – будинком (40 кв м) та земельною ділянкою. Ще дві ділянки він орендує у селах Дермань Перша і Радиславівка у Рівненській області, а також має господарську споруду.

Грошей на банківських рахунках Святослав Євтушенко не тримає, однак готівкою назбирав 20 000 євро.

Власного авто посадовець теж не має, зате його дружина Ольга їздить на Сitroen С3 2017 року випуску. Крім цього авто, минулого року вона доробилася ще до двох нових машин: Mazda CX-9 2020 року випуску (майже 1,5 млн грн) та Mazda 6 2017 року випуску (майже 370 тисяч грн).

Серед торішніх обновок Ольги Євтушенко – квартира у Рівному (81,7 м кв), на яку вона витратила 408 500 грн. Також у її власності – земля у селах Богдашів і Глинськ, що на Рівненщині.

У 2020-му Ольга Євтушенко заробила 44 762 грн у ТОВ «Друк», ще 23 445 грн становили страхові виплати. Також 47 грн вона задекларувала як дохід від оренди в ЛКП «Зелене місто», проте що саме вона здавала в оренду підприємству, не відомо.

Довідково:

41-річний Святослав Євтушенко є родом із Рівного. ЛКП «Зелене місто» очолив у січні 2020 року, до цього два роки поспіль він обіймав посаду заступника директора цього підриємства.

До цього Євтушенко займав керівні посади на ТзОВ «Санком-Рівне» (сміттєвий перевізник), ТОВ «Укреко-індастрі» (теж поводження з відходами), ТзОВ «Друк» (комплексне обслуговування об’єктів). Працював над написанням кандидатської дисертації щодо запровадження нових способів видалення відходів.

Як писав Львівський портал, у 2020 році більше мільйона гривень заробили не лише деякі топ-посадовці міськради Львова, а й директори комунальних підприємств.

Так, найбагатшим став очільник «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович, який доробився до 1,6 млн грн річної зарплати, директор «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський – трохи більше 1 млн грн, а керівнику комунального АТП-1 Оресту Хамулі забракло кількох тисяч грн до мільйонних статків.

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