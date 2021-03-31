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Директор «Львівводоканалу» за рік заробив 1,6 млн грн

Наталя Дуляба

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Дмитро Ванькович, очолюючи ЛМКП «Львівводоканал», заробив на цій посаді понад 1,6 млн грн. Про це йдеться у декларації посадовця за 2020 рік.

Торік в.о. директора «Львівводоканалу» Дмиро Ванькович отримав 1 611 262 грн зарплати, хоча у 2019-му його платня становила 858 936 грн. Тобто за рік заробіток посадовця зріс майже вдвічі, в середньому щомісяця він отримував більше 134 000 грн.

Зауважимо, що зарплата Ваньковича у 2019-му також зросла практично вдвічі у порівнянні з з 2018 роком, коли він ще був заступником директора «Львівводоканалу» з економічних питань.

У 2020-му зарплата не була єдиним джерелом доходу Дмитра Ваньковича. Торік він отримав ще 192 700 грн від надання майна в оренду та 21 000 грн банківських відсотків.

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Водночас очільник «Львівводоканалу» тримає готівкою 95 000 доларів та 300 000 грн, а на банківських рахунках загалом назбирав 94 137 доларів і 670 938 грн. Натомість ще 1,8 млн грн, 700 000 доларів, 10 000 доларів і 380 000 грн посадовець позичив третім особам.

Дмитро Ванькович володіє квартирою у Львові (81 м кв), гаражем та двома офісами, земельними ділянками у Сокільниках, Щирці. У Тернопільській області він має ще одну ділянку і комплекс корівників, ще один корівник значиться як об’єкт незавершеного будівництва.

Легкового автомобіля Дмитро Ванькович не задекларував, однак має увласності вантажівку ЗІЛ 1992 року випкуску і сільськогосподарську техніку ЮМЗ.

Дмитро Ванькович є засновником ПП «Домінанта плюс», ТзОВ «Агро-простір», кредитної спілки «Львів», акціонером «Райфайзен банк Аваль», «Укрсоцбанку» й підприємства «Азовсталь». Також він є членом Спостережної ради ГО «Львівська екологічна фундація».

Довідково:

51-річний Дмитро Ванькович працює у Львівській міській раді з 2011 року. Саме тоді він прийшов на посаду заступника директора «Львівводоканалу» з економічних питань.

Через вісім років, у квітні 2019-го, Ванькович став в.о. директора «Львівводоканалу».

До кар’єри у підрозділах мерії Львова працював у різних стрхових компаніях, в тому числі займав керівні посади.

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