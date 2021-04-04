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Директор комунального АТП-1 заробив майже мільйон, але не має ні авто, ні житла

Наталя Дуляба

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Торік директор комунального АТП-1 Орест Хамула заробив майже 1 млн грн. Втім посадовець обходиться без власного автомобіля і житла – все записане на дружину. Про це йдеться у його декларації за 2020 рік.

Очолюючи комунальне АТП-1, Орест Хамула минулоріч отримав 992 316 грн зарплати, тобто в середньому щомісяця він отримував понад 82 500 грн. У порівнянні з 2019 роком чиновник збільшив свій дохід на третину, адже тоді він заробив 630 919 грн.

Жодного іншого доходу, крім 3065 грн банківських відсотків, упродовж 2020-го Орест Хамула не отримував. Хоча він є співвласником ПП «Солтекс-СМФ», яке торгує автомобілями.

Також Орест Хамула не задекларував ні власного житла, ні автомобіля. Зате його дружина Любов Хамула володіє квартирою у Львові площею 97,4 м кв, а також автомобілем Volkswagen Golf 2002 року випуску.

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Готівкою директор АТП-1 назбирав 50 000 грн, 41 500 доларів, 15 000 євро, а на банківських рахунках тримає 11 484 грн і 3 000 доларів. Ще 3,39 млн грн він позичив третім особам.

Любов Хамула торік заробила 57 784 грн, проте місце праці у декларації не вказане. Водночас у банку вона зберігає 3000 доларів, ще 2900 євро назбирала готівкою.

Довідково:

51-річний Орест Хамула прийшов у комунальне АТП-1 у 2015 році на посаду заступника директора з економіки та фінансів, а вже у 2017-му очолив підприємство.

До цього Орест Хамула працював економістом та бухгалтером у банках, згодом став директором Львівського регіонального відділення банку «Надра», львівської дирекції «Міжнародного інвестиційного банку».

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