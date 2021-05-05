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На Львівщині знову активізувались палії сухостою

Наталя Дуляба

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Під завершення Великодніх свят на території Львівщини знову «прокинулись» палії сухостою. Протягом вівторока, 4 травня, рятувальники загасили два десятки пожеж сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Через необережне поводження з вогнем 4 травня в області сталось 20 пожеж сухостою. Рятувальникам довелося приборкувати полум’я у Дрогобицькому, Золочівському, Львівському, Самбірському, Стрийському, Червоноградському районах та у Львові.

Загалом вогонь знищив більше 1 га землі. До гасіння пожеж залучили 72 надзвичайників та два десятки одиниць техніки.

Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

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Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%. 

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