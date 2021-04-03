На Львівщині спіймали десятьох паліїв сухої трави

Спеціальні рейдові групи спіймали на території Львівської області десятьох паліїв сухостою. Всіх їх чекатиме штраф. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Рятувальники кажуть: як тільки на Львівщині потепліло, вмить активізувались палії сухої трави. Люди спалюють сухостій на своїх присадибних ділянках, у полях. З початку 2021 року на території області зафіксували 325 таких пожеж, які знищили понад 65 га землі.

Відтак свою роботу розпочали спеціальні рейдові групи, аби виявити порушників-паліїв. До їхнього складу увійшли рятувальники, екологи, поліцейські та представники місцевого самоврядування.

Під час перевірок на території Львівщини рейдові групи спіймали на «гарячому» десятьох паліїв сухої трави.

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«Підійшовши до порушників із зауваженням щодо вчинення протиправних дій, прозвучало прогнозоване пояснення: вони не знали. Але незнання закону не звільняє від відповідальності, за що на горе-господарів було складено протоколи. Основною причиною займань сухої трави є порушення правил пожежної безпеки при проведенні господарських робіт та безвідповідальність господарів. Хочемо ще раз нагадати, що за спалювання трави передбачена адміністративна, а також кримінальна відповідальність», – наголошують у ДСНС.

Всі 10 адмінпротоколів складено за:

ст. 77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків) – 7 протоколів;

ст. 82 КУпАП (порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації) – 2 протоколи;

ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів) – 1 протокол.

На цьому рейдові групи не зупиняють свою роботу на Львівщині. Перевірки відбуватимуться й надалі, а всіх виявлених порушників обіцяють штрафувати.

Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 27 березня надзвичайники ліквідували 102 займання сухостою.

Як писав Львівський портал, торік в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

Тим часом у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

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