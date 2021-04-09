Спіймані палії сухостою на Львівщині оплатили лише 20% штрафів

Із початку 2021 року на території Львівської області спіймали і притягнули до адмінвідповідальності 16 паліїв сухої трави. При цьому виписані штрафи оплачені лише на 20%. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Із початку року через спалювання сухої рослинності на Львівщині до адміністративної відповідальності притягнули 16 правопорушників. На всіх них наклали загалом 59 670 грн штрафів. Проте дотепер оплачено тільки 12 240 грн, тобто лише 20%.

Екологи кажуть, що найбільше паліїв сухостою виявляють на території Львівського, Яворівського та Самбірського районів.

Водночас рятувальники відзначають: як тільки на Львівщині потепліло, вмить активізувались палії сухої трави. Люди спалюють сухостій на своїх присадибних ділянках, у полях. З початку 2021 року на території області зафіксували вже понад 325 таких пожеж, які знищили близько 70 га землі.

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Аби виявляти паліїв, в області почали працювати спеціальні рейдові групи. До їхнього складу увійшли рятувальники, екологи, поліцейські та представники місцевого самоврядування. Під час нещодавніх перевірок вони зловили на «гарячому» перших порушників.

Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 27 березня надзвичайники ліквідували 102 займання сухостою.

Як писав Львівський портал, торік в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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