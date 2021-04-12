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На Львівщині за добу сталося 120 пожеж сухостою

Вероніка Рой

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Протягом неділі, 11 квітня, на Львівщині рятувальники гасили понад 120 пожеж сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, за минулу добу через необережне поводження з вогнем на відкритих територіях було зафіксовано 121 пожежу сухої трави. Вогонь знищив понад 18 га.

Зокрема, вогнеборці боролись із пожежами сухої трави та чагарнику у таких районах: Дрогобицькому, Золочівському, Львівському, Самбірському, Стрийському, Червоноградському та Яворівському.

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Надзвичайники закликають громадян припинити випалювати сухостій.

«Не спалюйте суху траву та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим. Крім того, відповідно до законодавства України, за такі дії передбачена відповідальність.

як адміністративна, так і кримінальна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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