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На Львівщині фіксують перші пожежі сухостою

Наталя Дуляба

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На території Львівщини фіксують перші у 2021 році пожежі сухостою. Так, у четвер, 4 березня, рятувальники гасили палаючу суху траву у Бориславі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа спалахнула у четвер ввечері, 4 березня, орієнтовно о 19:40 год. на відкритій території на вул. Чхаїдзе.

На місце прибули надзвичайники, які взялися гасити вогонь. Ліквідувати пожежу їм вдалося менш ніж за годину – о 20:27 год.

Вогонь знищив суху траву та чагарник окремими осередками на площі 0,12 га.

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«Наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів. Будьте свідомі, бережіть себе і природу!», – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, зазвичай як тільки сходить сніг, на Львівщині активізовуються палїі сухої трави. Рятувальникам доводиться гасити від кількох до десятків таких пожеж щодня. Так, наприклад на початку квітня минуло року за добу надзвичайники ліквідували майже сотню займань сухостою.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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