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В Україні за добу виявили 5 094 випадки коронавірсу

Ольга Денисяка

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У суботу,1 травня, в Укаїні виявили 5 094 нових хворих на COVID-19. Водночас 5 784 пацієнтів одужали, а 160 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Лабораторії за добу зробили 43 405 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 083 180 випадків коронавірусу, з них 1 676 265 людина одужала та 44 596 – померли від ускладнень.

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Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
  • Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
  • Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
  • Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
  • Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
  • Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
  • Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
  • Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
  • Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
  • Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
  • Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
  • Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
  • Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
  • Чернігівська область –  випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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