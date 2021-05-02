МОЗ оновило дані щодо COVID-19. У «червоній» зоні – 7 областей

Станом на ранок неділі, 2 травня, в Україні у «червоній» зоні карантину перебувають 7 регіонів. Львівська область досі перебуває у «жовтій» зоні. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

8 регіонів – у помаранчевій зоні. Мова йде про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську,Тернопільську та Черкаську області.

Водночас Київ та Київщина, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області – у «жовтій» зоні.

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Як повідомляв Львівський портал, у суботу,1 травня, в Укаїні виявили 5 094 нових хворих на COVID-19. Водночас 5 784 пацієнтів одужали, а 160 – померли від ускладнень.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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