Covid-19 в Україні: за добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли

Станом на ранок середи, 28 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 9 590 нових випадків коронавірусу. Помер 441 українець, тоді як одужали 20 062 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 047 838 людей. Протягом вівторка, 27 квітня, діагноз встановили ще 9 590 новим хворим, серед них 217 медиків та 451 дитина. Одужали за останню добу 20 062 пацієнти.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 441 хворий. Рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні померла за добу 6 квітня – 481 людина.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померла 43 391 людина (+441 особа за минулу добу). Одужав 1 616 891 українець (+20 062 осіб за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;

Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;

Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;

Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;

Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;

Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;

Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;

Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;

Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;

Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;

Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;

Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;

Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;

Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;

Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;

Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;

Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;

Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;

Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;

Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;

Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;

Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;

Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.

Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;

Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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