Археологи виявили першу знахідку на території майбутньої північної об’їзної дороги Львова

Під час обстеження території, де мають прокладати північну об’їзну дорогу Львова, археологи виявили першу унікальну знахідку – древній меч, якому понад 1500 років. Про це Львівському порталу повідомили у Рятівній археологічній службі.

Північний об’їзд Львова будувати ще не почали, наразі археологи чекають, коли зможуть приступити до роботи. Втім під час попереднього обстеження на території села Малі Підліски вони знайшли меч-гладіус, якому більше 1500 років.

«Цей предмет, який виглядає просто як шматок залізяки, насправді є мечем, що належав воїну-германцю. Такі скручені, деформовані мечі пов’язують із культурою Пшеворською. Коваль спеціально скручував метал декілька разів. Чому вони мають таку форму, археологи можуть тільки здогадуватись, але це пов’язано з уявленнями та віруваннями людей того періоду. Такі мечі називають гладіусами, їхня особливість – досить довге руків’я, яке характеризує піхотний меч. Тобто такий меч використовував піший воїн», – розповів молодший науковий співробітник Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв.

Науковець додає, що незважаючи на корозію, знайдений меч досить добре зберігся, хоч і пролежав у землі не менше півтора тисячоліття.

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Зазначимо, північна об’їзна дорога Львова пролягатиме від села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і завершиться у Малих Підлісках. Аби її прокласти, потрібно викупити з приватної власності 43 земельні ділянки та 8 будинків, на що збираються витратяти 16 млн грн. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що вже викупили майже всі згадані об’єкти.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хотіли почати будівництво ще у 2020 році, втім у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му.

Перед тим, як розпочнеться будівництво північного обходу Львова, археологи проведуть тут дослідження. Це будуть наймасштабніші розкопки, які коли-небудь проводили в Україні перед будівництвом нових доріг. За найоптимістичнішим прогнозом, до роботи археологи приступлять не раніше, ніж влітку цього року.

Нагадаємо, прокладати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

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