Ситуація з Covid на Львівщині може погіршитися після Великодніх свят, – ЛОДА

Ситуація з коронавірусною інфекцією на Львівщині стабілізувалася. Проте у ЛОДА прогнозують, що епідситуація може погіршитися після Великодніх свят, передає Львівський портал.

У разі збереження позитивної динаміки область незабаром можуть віднести до «жовтої» зони епіднебезпеки.

«Станом на сьогодні ситуація із поширенням коронавірусу дещо стабілізувалась. За останній тиждень спостерігається зниження на 26,8% кількість випадків захворювання. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування на сьогодні складає 20,3-20,1 при рекомендованому менше 20. Раніше цей показник коливався від 27 до 28. Завантаженість ліжок з киснем – 69,2%, за останню добу – 63,7% при рекомендованій нормі менше 65%. Якщо надалі спостерігатиметься така ж тенденція і за 5 днів ми не вийдемо за межі рекомендованих норм – маємо шанси вийти із “червоної” зони епіднебезпеки», – цитує директорку обласного лабораторного центру Наталію Іванченко пресслужба ЛОДА.

Проте, показники можуть погіршитись внаслідок порушення норм карантину.

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«Тенденції позитивні, проте ми стоїмо перед ризиками, які можуть бути пов’язаними із святковим періодом», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Відтак, обласна комісія ТЕБ та НС рекомендуватиме настоятелям храмів проводити релігійні заходи при заповненості не більше 50% місць, дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра та за умови дотримання усіх карантинних обмежень.

Нагадаємо, у МОЗ також прогнозують, що наступного тижня Львівщина може вийти з «червоної» зони карантину.

Ще в середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Натомість у Львівській ОДА недавно заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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