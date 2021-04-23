У Львові за 750 тисяч шукають радників для проєкту паркінгу на площі Петрушевича

У Львові оголосили тендер, для залучення юридичного та технічного радників для підготовки пілотного проєкту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на площі Є. Петрушевича». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальника управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Романа Старецького, радники за 750 тисяч гривень мають дати економічне обґрунтування проєкту спорудження паркінгу на площі Петрушевича.

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«Ми повідомляємо про запуск важливого етапу на шляху до реалізації пілотного проекту державно-приватного партнерства (ДПП) у Львові – будівництва підземного паркінгу на площі Є. Петрушевича – закупівлю послуг технічного та юридичного радників. Радники – потрібні експерти, які допомагатимуть у підготовці нашого проекту. Зокрема, розробці техніко – економічного обґрунтування проекту, підготовці конкурсної документації, умов проекту та проведенні самого конкурсу ДПП», – повідомив Роман Старецький.

Тендери на радників вже стартували в електронній системі Prozorro.

Послуги юридичного радника для підготовки проекту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича» обирають за посиланням – prozorro.radnyk1 . Прийом пропозицій триває до 11 травня 2021 року.

На послуги технічного радника зголошуються за посиланням – prozorro.radnyk2. Прийом пропозицій триває до 12 травня 2021 року.

Зазначимо, що ідея спорудити підземний паркінг на площі Петрушевича у Львові виникла ще у 2017 році. Втім дотепер місто не спромоглося збудувати його ні за власний кошт, ні за допомогою інвесторів, адже ніхто не згодився вкласти власні гроші у цей проєкт.

Тому наприкінці 2020 року у мерії придумали новий варіант, як збудувати обіцяний паркінг на площі Петрушевича – подати заявку на проєкт державно-приватного партнерства. Такий формат передбачає залучення як державних коштів, так і приватних інвесторів. Однак навіть якщо Львівська міська рада виготовить проєктну документацію та оприлюднить свою пропозицію, це не не дає гарантії, що вона когось зацікавить і, зрештою, що паркінг таки збудують.

При цьому в час пандемії, коли в Ратуші щоразу скаржаться на брак коштів, на спеціалістів, які порадять, як лише підготувати документи, готові витратити майже 750 тисяч грн.

Як писав Львівський портал, попередньо було заплановано, що підземний паркінг на площі Петрушевича вміщатиме близько 300 машин. Його будівництво раніше оцінювали у близько 5 мільйонів євро.

Земельну ділянку під цей підземний паркінг мерія Львова виділила ще у 2019 році. Після спорудження заплановано ще й провести реконструкцію існуючого скверу на площі.

Зауважимо, раніше багаторівневий паркінг мерія хотіла звести у самому центрі міста – на вул. Банковій. Для цього теж мали шукати інвестора, але згодом від такої ідеї відмовились.

Ще один підземний паркінг має з’явитись на відреконструйованій площі Двірцевій, що перед залізничним вокзалом. Для його будівництва міськрада Львова хоче залучити інвестора. Усі роботи мали стартувати ще навесні 2020-го, однак цього так і не сталось.

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