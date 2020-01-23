Для будівництва підземного паркінгу на площі Петрушевича не можуть знайти інвестора

У мерії досі не можуть знайти інвестора для будівництва підземного паркінгу на площі Петрушевича, адже охочих взятись за цей проєкт немає. Про це сьогодні, 23 січня, під час сесії Львівської міськради заявив мер Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Жодного охочого інвестувати у паркінг на площі Петрушевича поки нема. Я особисто говорив із багатьма компаніями, вони кажуть, що поки люди не платять за паркування, шансів інвестувати мільйони доларів у підземний паркінг немає. Але його потрібно будувати, тому зараз ми замовляємо проєкт, робочі креслення і будемо братись за цю роботу, паралельно працюючи над залученням інвестора», – розповів Андрій Садовий.

Зазначимо, що ідея збудувати підземний паркінг на площі Петрушевича виникла ще у 2017 році. Тоді Львівська міська рада визначила, що земельна ділянка площею 0,1317 га є об’єктом інвестування під багаторівневий паркінг.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Попередньо було заплановано, що підземний паркінг на площі Петрушевича вміщатиме близько 300 машин. Його будівництво раніше оцілювали у близько 5 мільйонів євро.

Земельну ділянку під цей підземний паркінг мерія Львова виділила ще взимку минулого року. Після спорудження заплановано ще й провести реконструкцію існуючого скверу на площі Петрушевича.

Як повідомляв Львівський портал, раніше багаторівневий паркінг мерія хотіла звести у самому центрі міста – на вул. Банковій. Для цього теж мали шукати інвестора, але згодом від такої ідеї відмовились.

Також підземний паркінг має з’явитись на відреконструйованій площі Двірцевій, що перед залізничним вокзалом Львова. Для його будівництва міськрада Львова хоче залучити інвестора. Усі роботи мають стартувати уже навесні.