На вулиці Банківській хочуть збудувати багаторівневий паркінг

Сьогодні, 7 червня, у Львові затвердили об’єкт інвестування «Будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (багаторівневого паркінгу) з реконструкцією існуючого громадського простору на вул. Банківській». Відповідне рішення ухвалили під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосували 55 депутатів, про це передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила під час обговорення директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, таке рішення дозволяє розпочати підготовку до інвестиційного конкурсу. Самого інвестора, який би вклав кошти у будівництво багаторівневого паркінгу у центрі Львова наразі немає.

«Сподіваюся, що до нас прийде інвестор, який збудує такий паркінг», – зазначила Гелена Пайонкевич.

Самого проекту паркінгу і, відповідно, деталей щодо паркомісць також наразі немає.

Прийнятою ухвалою депутати міської ради зобов’язали департамент економічного розвитку та департамент містобудування розробити інвестиційний проект на будівництво багаторівневого паркінгу з реконструкцією існуючого громадського простору на вулиці Банківській.

Контроль за виконанням рішення поклали на заступника міського голови з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа.

Як повідомляв Львівський портал, у міській раді наприкінці березня цього року говорили про плани щодо будівництва багаторівневого паркінгу у центрі Львова, поруч із готелем «Жорж». Однак нещодавно стало відомо, що замість паркінгу на цьому місці хочуть збудувати 6-поверховий готель із вбудованими закладами торгівлі та громадського харчування і 2-рівневим підземним паркінгом.

Ділянка, на якій планують зводити цей готель, входить в зону охорони пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО.