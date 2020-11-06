У мерії придумали новий варіант, як збудувати паркінг на площі Петрушевича

Через те, що вже кілька років у Львові не можуть знайти інвестора для будівництва обіцяного підземного паркінгу на площі Петрушевича, мерія придумала новий план. Реалізовувати цей проєкт хочуть у формі державно-приватного партнерства. Відповідне рішення у п’ятницю, 6 листопада, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Для побудови підземного паркінгу на площі Петрушевича виконком вирішив ініціювати проєкт державно-приватного партнерства. Відтак у мерії сподіваються реалізувати його за кошти держави та інвестора.

До кінця листопада профільні департаменти Львівської міськради мають провести аналіз вже напрацьованої документації, яка стосується будівництва цього підземного паркінгу, аби вирішити, чи доцільно розробляти техніко-економічне обґрунтування проєкту.

Реклама партнерів

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, що ідея спорудити підземний паркінг на площі Петрушевича у Львові виникла ще у 2017 році. Саме тоді мерія зарезервувала для інвестування земельну ділянку площею 0,1317 га.

Попередньо було заплановано, що підземний паркінг вміщатиме близько 300 машин. Його будівництво тоді оцінили у 5 мільйонів євро.

Землю під будівництво паркінгу на площі Петрушевича міськрада виділила ще на початку 2019 року, втім дотепер інвестора так і не знайшли.

Додамо, що підземний паркінг на площі Петрушевича мають облаштувати під існуючим сквером, відтак інвестор мав би ще й потім провести реконструкцію скверу та самої площі.

Як повідомляв Львівський портал, раніше багаторівневий паркінг мерія хотіла звести у самому центрі міста – на вул. Банковій. Для цього теж мали шукати інвестора, але згодом від такої ідеї відмовились.

Також підземний паркінг має з’явитись на відреконструйованій площі Двірцевій, що перед залізничним вокзалом Львова. Для його будівництва міськрада Львова теж хотіла залучити інвестора, навіть заявила, що мають стартувати навесні 2020 року. Втім інвестора також не знайшли.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.