Вакцину AstraZeneca корейського виробництва привезуть в Україну 23 квітня

Нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca, що виготовлена у Південній Кореї, у межах ініціативи COVAX Україна отримає у п’ятницю, 23 квітня. Про це в етері телеканалу «Україна24» сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, вакцина в Україну прилетить 23 квітня о 8:45 ранку в аеропорт «Жуляни». Її одразу розподілять по регіонах країни.

«Вона йде в нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень відповідно до етапів вакцинації, які йдуть: люди, що входять до груп ризику, люди старше 60 років. Крім того, ми хочемо залишити невелику частину для другого щеплення – то, що у нас припадає на останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому. Тобто через 90 днів, починаючи з 23 травня, треба робити другу дозу», – зазначив Степанов.

Міністр запевнив, що вакцина AstraZeneca, що прилетить в Україну, та сама, що була раніше, просто виготовлений не в Індії, а у Південній Кореї.

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«Це AstraZeneca, просто зроблена на іншому майданчику – майданчику Південної Кореї. Ми її зареєстрували два дні тому згідно з поданими документами. Але по продукту – це один і той же продукт, просто виробляється на різних майданчиках. Ці вакцини повністю взаємозамінні», – заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 38 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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