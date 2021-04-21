Жінка, яку збило авто на тротуарі в центрі Львова, вижила. Деталі від поліції

У вівторок, 20 квітня, на тротуарі біля ТРЦ Forum Lviv автомобіль Ford Fusion збив 54-річну жінку. Від удару її відкинуло на кілька метрів, втім вона вижила. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, аварія сталась орієнтовно о 19:00 год. на вул. Під Дубом відразу біля ТРЦ Forum Lviv.

Водій автомобіля Ford Fusion, 22-річний мешканець Червоноградського району, виїхав на тротуар, де збив пішохода, 54-річну львів’янку. Внаслідок наїзду жінка отримала травми, зокрема, перелом руки. Її забрали в лікарню.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження. На відео видно, що Ford Fusion, їдучи на великій швидкості раптово виїхав на тротуар, аби уникнути зіткнення з іншим авто, яке якраз здійснювало маневр.

Реклама партнерів

В цей момент тротуаром йшла жінка, вона намагалсь втекти, проте не встигла. Від удару її відкинуло на кілька метрів уперед.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.