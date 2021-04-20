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В центрі Львова авто на швидкості збило пішохода на тротуарі

Наталя Дуляба

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У вівторок, 20 квітня, біля ТРЦ Forum Lviv авто збило жінку, що йшла тротуаром. Момент наїзду зафіксували камери відеоспостереження. Про це повідомляє Львівський портал.

Попередньо відомо, що аварія сталась о 18:58 год. на перехресті вул. Під Дубом – просп. Чорновола відразу біля ТРЦ Forum Lviv.

Із відео, яке опублікувала Гаряча лінія міста, видно, що автомобіль, їдучи на великій швидкості раптово виїхав на тротуар, аби уникнути зіткнення з іншим авто, яке якраз здійснювало маневр.

В цей момент тротуаром йшла жінка, вона намагалсь втекти, проте не встигла. Від удару її відкинуло на кілька метрів уперед. Постраждалу з травмами негайно забрала карета швидкої допомоги. Чи вдалося жінці вижити, поки не відомо.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

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