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У Львові розпочали демонтаж барельєфів Монументу слави

Вероніка Рой

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У Львові продовжили демонтаж залишків Монументу слави, що у Львові на вул. Стрийській. Наразі проводять демонтажні роботи барельєфів, що знаходяться у внутрішній частині монументу. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив депутат Львівської міськради, ветеран російсько-української війни Ігор Шолтис.

За його словами, до 9 травня планують частково демонтувати фігури радянського воїна і «Батьківщини-матері».

«Зараз почали проводити демонтажні роботи внутрішньої частини, яка знаходиться за парканом, а саме барельєфів. Позиція ветеранського середовища збігається в тому, що до 9 травня хоча б частково мають бути демонтовані фігури, що знаходяться зовні. Для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій проросійськими силами, які можуть бути у Львові 9 травня», – каже депутат ЛМР.

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Галицька райадміністрація мала повністю демонтувати Монументу слави на Стрийській ще до кінця зими. Таке рішення торік у грудні прийняв виконавчий комітет міськради Львова. Проте, як пояснює Ігор Шолтис, роботи довелося відкласти через затримки у прийнятті бюджету розвитку Львівської МТГ, погодні умови та коронавірусну кризу.

«Бюджет розвитку прийняли трохи пізніше, ніж планувалося. Кошти на демонтаж Монументу слави закладалися саме в бюджеті розвитку. Згодом були проблеми із погодними умовами. Крім цього під час суворого локдауну були більш пріоритетні питання», – зазначає депутат.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що роботи із демонтажу елементів Монументу слави розпочали ще у понеділок, 19 квітня. Загалом роботи проходитимуть у декілька етапів. А демонтовані елементи передають у музей «Територія терору».

«Під час демонтажу виявили певні труднощі в роботі, тому зараз вивчають чи в такий самий спосіб, чи в інший, будуть демонтовувати наступні барельєфи. Це перша стадія робіт. Друга стадія – це демонтаж самих конструкцій – плит. Їх демонтовуватимуть в інший спосіб. Для цього є окремий проект. Скільки часу триватимуть усі роботи, ще не відомо, бо роботи складні», – розповів Андрій Москаленко.

На місці Монументу слави планують облаштувати громадський простір із патріотичним спрямуванням. У мерії вже готують «перепрофілювання» цієї території і планують оголошувати архітектурний конкурс. Ігор Шолтис зауважує, що громадський простір буде інтегрований в меморіал чи пам’ятник, що вшановує українського воїна різних епох.

Нагадаємо, ще у березні 2019 року на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монументу слави у Львові через її аварійний стан. Усі барельєфи солдат, які були розміщені на стелі, передали у музей «Територія терору».

Згодом стало відомо, що ексрегіонал Михайло Добкін за пів мільйона гривень купив і перевіз до Харкова скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монумента Слави.

Ще раніше ми інформували про те, що Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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Фото: Ігоря Шолтиса, ЛМР

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