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До кінця зими у Львові мають повністю демонтувати Монумент слави

Наталя Дуляба

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Галицька райадміністрація до кінця лютого має демонтувати залишки Монументу слави, що у Львові на вул. Стрийській. Відповідне рішення у п’ятницю, 18 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, Галицьку райадміністрацію визначили відповідальною за облік, демонтаж і переміщення залишків Монументу слави радянських збройних сил. Демонтувати елементи пам’ятника мають до 28 лютого 2021 року.

Найвірогідніше, що залишки монументу передадуть у музей «Територія терору», де зберігаються демонтовані раніше барельєфи солдат, що були розміщені на 30-метровій стелі. Саму стелу, яка була в аварійному стані, знесли торік у березні.

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Також своїм рішенням виконком оголосив архітектурний конкурс на кращий проєкт облаштування території, де зараз знаходиться Монумент слави. Тут збираються зробити громадський простір та меморіал героям України.

Провести містобудівний аналіз та обстежити це місце мають до 30 січня. Для напрацювання «дорожньої карти» з облаштування громадського простору у мерії також утворили спеціальну робочу групу, до якої увійшли посадовці, музейники, директори Стрийського парку і Парку культури, а також представники депутатського корпусу.

Нагадаємо, на початку 2020 року ексрегіонал Михайло Добкін купив скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монументу слави за пів мільйона гривень і перевіз її до Харкова.

Додамо, що раніше Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу слави паркінг.

Про всі перипетії довкола львівського Монументу слави читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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