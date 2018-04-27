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Монумент Слави у Львові обгородили високим парканом

Дарина Смеречанська

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Частину елементів Монументу Слави обгородили спеціальною огорожею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку, голова робочої групи щодо розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській Андрій Москаленко, на виконання рішення виконавчого комітету, для запобігання травматизму мешканців та гостей міста частину елементів Монументу Слави, а саме найвищу стелу, яка на сьогодні становить найбільшу загрозу, та частину пам’ятника, яку було пошкоджено, обгородили.

«На виконання рішення виконавчого комітету Галицька районна адміністрація стала замовником робіт по монтажу огородження гостро-аварійних елементів Монументу Слави. А саме обгороджено найвищу стелу, яка на сьогодні становить найбільшу загрозу, та частину пам’ятника, яку було пошкоджено. Ці заходи виконано в межах проведення першочергових протиаварійних заходів на Монументі Слави», — розповів Андрій Москаленко.

Нагадаємо, У Львові було створено робочу групу для розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській.

Відбулося декілька засідань робочої групи. Під час одного з них було озвучено, що частина елементів конструкції пам’ятника Монумент Слави знаходиться в гостро аварійному стані. Відтак було прийнято рішення виконавчого комітету про виготовлення висновків щодо технічного стану Монументу Слави, і, зокрема, було замовлено дослідження у НУ «Львівська політехніка», щодо технічного стану ключових конструкцій пам’ятника.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, Галицька районна адміністрація стала замовником протиаварійних робіт, зокрема, демонтажу найвищої стели пам’ятника, яка становить найбільшу загрозу.

Про всі деталі читайте у матеріалі Львівського порталу «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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