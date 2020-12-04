Замість Монументу слави – патріотичний простір. У мерії готують «перепрофілювання»

На місці Монументу слави на вулиці Стрийській у Львові планують облаштувати громадський простір із патріотичним спрямуванням. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, цього тижня провели зустріч з ініціативною групою щодо долі радянського пам’ятника. Наступного тижня вона відбудеться знову.

«Так, як ми і заявляли раніше, ця територія має мати чітке патріотичне спрямування. Ми живемо в час російсько-української війни. І, думаю, Львів як ніхто повинен демонструвати чіткі сигнали патріотизму не лише для України, а й світу, пояснювати, що це за війна і хто її розпочав. Тому щодо цієї території ми рухатимемося шляхом архітектурного конкурсу. Думаю, наступного тижня дамо більше деталей», – сказав Андрій Москаленко.

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Він наголосив, що архітектурний конкурс дасть чітку відповідь, що і як саме там буде.

«Готуємо технічне завдання, де зокрема вказуємо, що цей громадський простір має комунікувати з вшануванням воїнів, героїв АТО», – пояснив заступник міського голови з питань розвитку.

На питання, коли все таки варто очікувати повного демонтажу Монументу слави, Андрій Москаленко відповів:

«Наступного тижня матимемо більш напрацьовану дорожню карту і зразу це озвучимо. Поки що можу сказати лише, що ця територія має бути перепрофільована і буде проведений архітектурний конкурс, який визначить, яким чином ця територія буде розвиватися».

Як повідомляв Львівський портал, ще у березні 2019 року на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монументу слави у Львові через її аварійний стан. Усі барельєфи солдат, які були розміщені на стелі, передали у музей «Територія терору».

Згодом стало відомо, що ексрегіонал Михайло Добкін за пів мільйона гривень купив і перевіз до Харкова скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монумента Слави.

Ще раніше ми інформували про те, що Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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