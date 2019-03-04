У мерії пояснили, чому зносили Монумент Слави серед ночі

В ніч на неділю, 3 березня, на вул. Стрийській знесли 30-метрову стелу Монументу Слави. Демонтаж проводили спеціально серед ночі, аби ніхто не постраждав. Про це сьогодні, 4 березня, повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Чому це проводилось вночі? По-перше, щоб була безпека для людей. Коли клали стелу, був перекритий рух взагалі трьох вулиць, стояли машини патрульних. Ми завжди маємо перестраховуватись на випадок, якщо щось піде не так, щоб територія по периметру була в безпеці. Тому й була стрічка, були поліцейські машини, тому був перекритий рух. А вночі це робилось, бо немає трафіку, людей… Не було жодної першої, другої чи третьої спроби (повалення стели, – ред.), роботи тривали три ночі», – пояснив Андрій Москаленко.

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За його словами, тепер повалену стелу ще мають подрібнити і вивезти на територію одного з комунальних підприємств, а після цього територію Монументу Слави ще раз мають обстежити.

«Подрібнювати стелу і вивозити її буде підрядник в межах нашої угоди. Загальна вартість становить 300 тисяч гривень, але оплат ми ще не проводили, будемо робити це по завершенню всіх робіт. Вартість робіт не збільшиться, можливо, навіть зменшиться», – розповів голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Водночас дотепер достеменно не відомо, що мерія робитиме з іншими частинами Монументу Слави. Чи будуть їх демонтовувати, чи ні, стане відомо після завершення архітектурного конкурсу на впорядкування території, який мають оголосити вже найближчим часом.

«Якщо додаткових робіт не потрібно буде, то після розбору стели оголосимо архітектурний конкурс… Інші елементи комплексу Монументу Слави підуть в архітектурний конкурс і, власне, історики й архітектори будуть вже приймати рішення про те, яким чином ця територія надалі буде функціонувати. Ця територія буде включати в себе частину території парку, частину транспортної розв’язки, хідників до Стрийського парку, будемо комплексно змінювати підхід до цієї території, щоб вона зажила», – додав Андрій Москаленко.

Зазначимо, що підготовчі роботи з демонтажу аварійної 30-метрової стели Монументу Слави розпочались ще наприкінці січня. Усі барельєфи солдат, які були розміщені на стелі, передали у музей «Територія терору».

Нагадаємо, демонтовувати Монумент Слави мала компанія «Альтера», втім згодом угоду з нею розірвали через те, що у фірми вийшла з ладу техніка. Після цього Галицька райадміністрація підписала договір на демонтаж аварійної стели із ФОП Роман Хома.

Торік у квітні Монумент Слави обгородили високим парканом, на встановлення якого виділили більше 400 тисяч гривень.

Також Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».