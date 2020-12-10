Монумент слави на Стрийській можуть повністю демонтувати до весни?

Усі елементи Монумент слави на вулиці Стрийській у Львові мають демонтувати до кінця лютого 2021 року. Відповідний проєкт рішення найближчим часом мають розглянути на засіданні виконкому Львівської міськради. Про це на своїй Facebook-сторінці написав депутат ради Львівської ОТГ, ветеран російсько-української війни Ігор Шолтис.

За його словами, щодо долі цього пам’ятника цього тижня проводилися чергові зустрічі із заступником міського голови Львова з питань розвитку Андрієм Москаленком та головним архітектором міста Антоном Коломєйцевим.

«Відповідно до запропонованого проєкту рішення, який найближчим часом піде на виконком, усі елементи монументу буде демонтовано до кінця лютого 2021 року. Паралельно робочою групою із числа профільних фахівців міської ради та представників депутатських фракцій буде узгоджено алгоритм облаштування громадського простору на цьому місці, у який буде інтегровано меморіал пошани українських воїнів різних епох», – зазначив Ігор Шолтис.

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ЩО БУДЕ З «МОНУМЕНТОМ СЛАВИ»? Отже, друзі.

Разом з побратимом Антон Орестович цього тижня мали чергові зустрічі із… Опубліковано Ігором Шолтисом Четвер, 10 грудня 2020 р.

Як повідомляв Львівський портал писав, на місці Монументу слави планують облаштувати громадський простір із патріотичним спрямуванням. У мерії вже готують «перепрофілювання» цієї території і планують оголошувати архітектурний конкурс.

Ще у березні 2019 року на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монументу слави у Львові через її аварійний стан. Усі барельєфи солдат, які були розміщені на стелі, передали у музей «Територія терору».

Згодом стало відомо, що ексрегіонал Михайло Добкін за пів мільйона гривень купив і перевіз до Харкова скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монумента Слави.

Ще раніше ми інформували про те, що Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».