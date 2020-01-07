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Добкін купив і перевіз до Харкова частину зруйнованого львівського Монумента Слави

Ольга Денисяка

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Колишній мер Харкова та ексрегіонал Михайло Добкін за пів мільйона гривень купив і перевіз до Харкова скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монумента Слави. Про це він написав на сторінці у Facebook.

 

Ексдепутат від «Партії регіонів» заявив, що орден придбали в однієї з львівських фірм за пів мільйона гривень, а його вага – понад 700 кг.

«Це Орден Перемоги зі львівського Монумента Слави… В такому стані ми знайшли Орден Перемоги з Монумента на одній з львівських фірм. Він важить понад 700 кг. Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові та чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів’янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро»,  – написав Добкін.

Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии – так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей,…

Gepostet von Михаил Добкин am Sonntag, 5. Januar 2020

Нагадаємо, 3 березня минулого року на вул. Стрийській знесли 30-метрову стелу Монументу Слави. Демонтаж проводили спеціально серед ночі, аби ніхто не постраждав.

Зазначимо, що підготовчі роботи з демонтажу аварійної 30-метрової стели Монументу Слави розпочались ще наприкінці січня 2019 року. Усі барельєфи солдат, які були розміщені на стелі, передали у музей «Територія терору».

Нагадаємо, демонтовувати Монумент Слави мала компанія «Альтера», втім згодом угоду з нею розірвали через те, що у фірми вийшла з ладу техніка. Після цього Галицька райадміністрація підписала договір на демонтаж аварійної стели із ФОП Роман Хома.

У квітні 2018 року Монумент Слави обгородили високим парканом, на встановлення якого  виділили більше 400 тисяч гривень.

Також Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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