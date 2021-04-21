Коронавірус забрав життя ще 429 українців

Станом на ранок середи, 21 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 12 162 нові випадки коронавірусу. Померли 429 українців, тоді як одужали 14 720 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 974 118 людей. Протягом вівторка, 20 квітня, діагноз встановили ще 12 162 новим хворим, серед них 326 медиків та 532 дитини. Одужали за останню добу 14 720 пацієнтів.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 429 хворих. Рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні померла за добу 6 квітня – 481 людина.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 40 796 людей (+429 осіб за минулу добу). Одужали 1 514 472 українці (+14 720 осіб за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;

Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;

Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;

Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;

Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;

Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;

Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;

Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;

Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;

Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;

Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень ;

; Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;

Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;

Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;

Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;

Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;

Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;

Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;

Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;

Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;

Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень;

Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;

Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;

Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.

Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

На Великдень в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають обмежити фізичні контакти й уникати скупчень людей. Водночас у МОЗ кажуть, що через кілька тижнів після свят в країні може бути новий спалах Covid-19.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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