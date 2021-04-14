На Львівщині вдвічі побільшало безробітних: переважають жінки

Статус безробітного на Львівщині від початку року отримали 13,5 тисяч мешканців. Порівняно з аналогічним періодом минулого року безробіття в регіоні зросло в середньому у два рази. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласного центру зайнятості.

Загалом упродовж січня-березня послугами центрів зайнятості скористалися майже 42 тисячі осіб, а це на 18,6 тисяч більше, ніж торік.

«У перших числах квітня допомоги у працевлаштуванні потребували 27,1 тис. безробітних, серед котрих 62% складали жінки. Торік у цей час ми надавали послуги 15,1 тис. безробітних. Збільшення обсягів безробіття відбулося в усіх містах і районах області. Приміром, у Кам’янка-Бузькому районі майже в три рази, у Львові, Бориславі, Трускавці, Червонограді, Городоцькому, Жовківському, Сколівському районах – вдвічі», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Так, найбільш охочими працювати виявилися люди віком 55-59 років (4,2 тис. або 15,5%) та 35-39 років (4,0 тис. осіб або 14,7%). Водночас 58% безробітних мали вищу освіту, 31% – професійно-технічну, решта – 10% – середню.

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За професійною ознакою найбільшу частку безробітних – 20% – склали працівники сфери торгівлі та послуг, 16% належали до законодавців, вищих державних службовців, керівників і менеджерів.

За інформацією центру, найбільшау частку безробітних становили працівники, звільнені з роботи за згодою сторін, котрі у термін до одного року після припинення трудових відносин звернулися за допомогою у працевлаштуванні (46,5%). Тоді як вивільнені особи склали 11,8%, незайняті трудовою діяльністю з різних причин понад рік – 11,4%, звільнені за власним бажанням – 9,0%.

Зазначимо, що від початку року в області налічувалося 14,7 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, торік таких було на 6 тис. більше.

Станом на початок квітня неукомплектованими залишалися 3 580 вакансій, у тому числі 2 205 – для робітників, 1 056 – для службовців, 319 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

У середньому за одну вакансію конкурували 8 безробітних (у кінці березня торік було 4).

У першому кварталі на Львівщині успішно працевлаштували 7,9 тис. осіб, у тому числі 4,9 тис. безробітних. Ще 1,5 тис. клієнтів служби зайнятості охоплено професійним навчанням, перенавчанням або підвищенням кваліфікації.

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