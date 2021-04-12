У МОЗ пояснили, кого на вакцинацію повинні записувати роботодавці

Міністерство охорони здоров’я назвало категорії українців, яких на COVID-вакцинацію повинні реєструвати роботодавці. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відтак, роботодавці реєструють:

працівників сфери освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери,

працівників чи мешканців інтернату, будинку для літніх людей,

військовослужбовців.

Також роботодавці будуть реєструвати працівників структур державної безпеки, як-от:

Міністерство внутрішніх справ

Національна поліція

Національна гвардія

Державна служба з надзвичайних ситуацій

Державна прикордонна служба

Служба безпеки України.

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Алгоритм запису для роботодавців є таким:

Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків. Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).

Нагадаємо, що зараз вакцинують усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей старших 80 років.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже почали готуватися до третього етапу вакцинації.

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