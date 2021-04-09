Кобецька сказала, коли у Львові розпочнуть вакцинувати усе населення

Приблизно через півтори-два тижні у Львові планують завершити третій етап вакцинації від COVID-19. Тоді розпочнуть щепити усіх мешканців за бажанням, заявила під час брифінгу керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька. Про це повідомляє Львівський портал.

На сьогодні у Львові працює 20 бригад, які роблять щеплення проти коронавірусу. Наступного тижня навчання пройдуть ще 5 бригад.

«У Львові працює 20 бригад, з них 10 мобільних бригад, та 10 безпосередньо у пунктах щеплення, що розташовані у закладах охорони здоров’я міста Львова. Щоденно бригади вакцинують у середньому 600-700 осіб. Ми вважаємо, що такі показники є не дуже високими, кожна бригада має вакцинувати в середньому 100 осіб», – відзначила Леся Кобецька.

Наразі у місті завершують другий етап вакцинації. Вже наступного тижня стартує наступний – тоді щепитимуть усіх працівників, які забезпечують життєдіяльність міста.

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«З понеділка будуть вакцинувати осіб, які працюють у сферах, що забезпечують життєдіяльність міста – йдеться про 2 900 працівників, починаючи від водіїв, які комунікують, до працівників «Львівводоканалу», «Львівтеплоенерго» і т.д. Також ми звернули увагу на освітян, зокрема, працівників садків та початкової школи. Окрім того, це соціальні працівники – близько 300 людей»,– розповів заступник міського голови Андрій Москаленко.

Він додав, що планують розпочати вакцинацію працівників сфери послуг. Поки у мерії мають обговорити це з власниками ринків, закладів громадського харчування та великих торгівельних мереж, щоб скласти списки осіб.

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