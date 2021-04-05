У Кабміні повідомили, якою вакциною можна замінити другу дозу Covishield

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомляє Кабмін.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними, пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення.

Міністерство охорони здоров’я гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

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Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже пояали готуватися до третього етапу вакцинації.

Додамо, очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

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