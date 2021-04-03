Без черг і бюрократії. Всі 50 послуг, які доступні у «Дії»

Нещодавно минув рік, як в Україні запустили портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг. За цей час його функціонал розширився майже до 50 послуг, які можна отримати, не виходячи з дому. Про це Львівському порталу повідомили у Мін’юсті.
На початку 2020 року нова влада в Україні почала впроваджувати так звану «державу у смартфоні», аби полегшити надання адміністративних послуг і щоб українці без зайвих труднощів отримували необхідні документи.
Власне, у межах цієї кампанії й був створений портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг, а дещо згодом – й аналогічний мобільний додаток.
У Мін’юсті кажуть, що завдяки «Дії» українці змогли отримувати держпослуги у зручний для них час без черг і бюрократії.
Тепер у «Дії» доступні такі послуги:
- анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів;
- верифікація водійського посвідчення;
- верифікація техпаспорта;
- витяг про земельну ділянку;
- витяг про нормативну грошову оцінку;
- відкриття ФОП;
- відновлення та обмін посвідчення водія;
- відомості про власника землі;
- внесення змін про ФОП;
- внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт;
- декларація про відходи;
- декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі буд паспорта;
- декларування зміни цін на товари;
- довідка з Реєстру застрахованих осіб;
- довідка про відсутність судимості;
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- дозвіл на водокористування;
- допомога по безробіттю;
- допомога при народженні дитини;
- єМалятко;
- закриття ФОП;
- замовлення індивідуального номерного знака;
- запис до листа очікування вакцинації від COVID-19;
- інформація про осіб, що переглядали відомості про земельну ділянку;
- ліцензія з протипожежної діяльності;
- ліцензія на виробництво ліків;
- ліцензія на імпорт ліків;
- ліцензія на послуги з автоперевезень;
- ліцензія на продаж лікарських засобів;
- муніципальна няня;
- отримання дозволів на негабаритні перевезення;
- перевірка автоперевізника;
- перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;
- підписання документів;
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;
- повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- повідомлення про початок підготовчих робіт;
- призначення належного користувача;
- протипожежна декларація;
- реєстрація місця проживання дитини;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.
У Мін’юсті також додають, що найпопулярніша послуга у «Дії» – реєстрація ФОП. Завдяки цьому за рік близько 40% підприємців відкривали ФОПи онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.
Як писав Львівський портал, у 2020 році львів’яни стали найактивнішими користувачами послуги єМалятко в Україні.
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Наталя Дуляба