Без черг і бюрократії. Всі 50 послуг, які доступні у «Дії»

Нещодавно минув рік, як в Україні запустили портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг. За цей час його функціонал розширився майже до 50 послуг, які можна отримати, не виходячи з дому. Про це Львівському порталу повідомили у Мін’юсті.

На початку 2020 року нова влада в Україні почала впроваджувати так звану «державу у смартфоні», аби полегшити надання адміністративних послуг і щоб українці без зайвих труднощів отримували необхідні документи.

Власне, у межах цієї кампанії й був створений портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг, а дещо згодом – й аналогічний мобільний додаток.

У Мін’юсті кажуть, що завдяки «Дії» українці змогли отримувати держпослуги у зручний для них час без черг і бюрократії.

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Тепер у «Дії» доступні такі послуги:

анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів;

верифікація водійського посвідчення;

верифікація техпаспорта;

витяг про земельну ділянку;

витяг про нормативну грошову оцінку;

відкриття ФОП;

відновлення та обмін посвідчення водія;

відомості про власника землі;

внесення змін про ФОП;

внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт;

декларація про відходи;

декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі буд паспорта;

декларування зміни цін на товари;

довідка з Реєстру застрахованих осіб;

довідка про відсутність судимості;

дозвіл на виконання будівельних робіт;

дозвіл на водокористування;

допомога по безробіттю;

допомога при народженні дитини;

єМалятко;

закриття ФОП;

замовлення індивідуального номерного знака;

запис до листа очікування вакцинації від COVID-19;

інформація про осіб, що переглядали відомості про земельну ділянку;

ліцензія з протипожежної діяльності;

ліцензія на виробництво ліків;

ліцензія на імпорт ліків;

ліцензія на послуги з автоперевезень;

ліцензія на продаж лікарських засобів;

муніципальна няня;

отримання дозволів на негабаритні перевезення;

перевірка автоперевізника;

перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;

підписання документів;

повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

повідомлення про початок підготовчих робіт;

призначення належного користувача;

протипожежна декларація;

реєстрація місця проживання дитини;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.

У Мін’юсті також додають, що найпопулярніша послуга у «Дії» – реєстрація ФОП. Завдяки цьому за рік близько 40% підприємців відкривали ФОПи онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.

Як писав Львівський портал, у 2020 році львів’яни стали найактивнішими користувачами послуги єМалятко в Україні.

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