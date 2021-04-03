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Без черг і бюрократії. Всі 50 послуг, які доступні у «Дії»

Наталя Дуляба

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Нещодавно минув рік, як в Україні запустили портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг. За цей час його функціонал розширився майже до 50 послуг, які можна отримати, не виходячи з дому. Про це Львівському порталу повідомили у Мін’юсті.

На початку 2020 року нова влада в Україні почала впроваджувати так звану «державу у смартфоні», аби полегшити надання адміністративних послуг і щоб українці без зайвих труднощів отримували необхідні документи.

Власне, у межах цієї кампанії й був створений портал «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг, а дещо згодом – й аналогічний мобільний додаток.

У Мін’юсті кажуть, що завдяки «Дії» українці змогли отримувати держпослуги у зручний для них час без черг і бюрократії.

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Тепер у «Дії» доступні такі послуги:

  • анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів;
  • верифікація водійського посвідчення;
  • верифікація техпаспорта;
  • витяг про земельну ділянку;
  • витяг про нормативну грошову оцінку;
  • відкриття ФОП;
  • відновлення та обмін посвідчення водія;
  • відомості про власника землі;
  • внесення змін про ФОП;
  • внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт;
  • декларація про відходи;
  • декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі буд паспорта;
  • декларування зміни цін на товари;
  • довідка з Реєстру застрахованих осіб;
  • довідка про відсутність судимості;
  • дозвіл на виконання будівельних робіт;
  • дозвіл на водокористування;
  • допомога по безробіттю;
  • допомога при народженні дитини;
  • єМалятко;
  • закриття ФОП;
  • замовлення індивідуального номерного знака;
  • запис до листа очікування вакцинації від COVID-19;
  • інформація про осіб, що переглядали відомості про земельну ділянку;
  • ліцензія з протипожежної діяльності;
  • ліцензія на виробництво ліків;
  • ліцензія на імпорт ліків;
  • ліцензія на послуги з автоперевезень;
  • ліцензія на продаж лікарських засобів;
  • муніципальна няня;
  • отримання дозволів на негабаритні перевезення;
  • перевірка автоперевізника;
  • перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;
  • підписання документів;
  • повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;
  • повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
  • повідомлення про початок підготовчих робіт;
  • призначення належного користувача;
  • протипожежна декларація;
  • реєстрація місця проживання дитини;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.

У Мін’юсті також додають, що найпопулярніша послуга у «Дії» – реєстрація ФОП. Завдяки цьому за рік близько 40% підприємців відкривали ФОПи онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.

Як писав Львівський портал, у 2020 році львів’яни стали найактивнішими користувачами послуги єМалятко в Україні.

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