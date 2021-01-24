У 2020 році львів’яни найчастіше користувались послугами єМалятка

За підсумками 2020 року Львів став лідером із користування послугами у сервісі «єМалятко». Про це Львівському порталу повідомили у міському управлінні ІТ.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, торік у Львові зареєстрували 3936 новонароджених через сервіс «єМалятко». Частка батьків, які скористались цим сервісом становить 91%.

Нагадаємо, сервіс «єМалятко» запрацювало у пологових Львова на початку 2002 року. З його допомогою новоспечені батьки можуть отримати 10 послуг за однією заявою просто у пологовому будинку.

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Нещодавно всі послуги «єМалятка» включили в додаток «Дія»:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація місця проживання дитини;

призначення державної допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

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