У Червонограді з 2 квітня посилили карантинні обмеження

Через зростання захворюваності на коронавірус у Червонограді посилили карантин. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засідання 31 березня. Встановлені обмеження вступають в дію вже цієї п’ятниці, 2 квітня. Про це повідомила Червоноградська міська рада на Facebook-сторінці.
Зокрема, комісія вирішила:
- перевести з 00.00 год 2 квітня до 00.00 год 12 квітня 2021 року учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання;
- перевести заклади дошкільної освіти в режим роботи груп для дітей, батьки яких працюють;
- з 1 квітня 2021 року заборонити доступ відвідувачів на території КП “Червоноградський ринок”, де здійснюється торгівля промисловими товарами;
- осилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території КП “Червоноградський ринок”, де здійснюється торгівля продуктами харчування, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, , кормами, насінням, засобами захисту рослин.
Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.
Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.
24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.
Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.
Водночас через негативну динаміку у Львові продовжили карантин до 12 квітня та посилили обмеження.
Очільник обласного департаменту охорони здоров’я ЛОДА зазначив, що наразі в усії області не посилюватимуть карантинні заходи, однак говорити про стабілізацію ситуації поки рано.
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Юлія Осим