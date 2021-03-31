У Червонограді з 2 квітня посилили карантинні обмеження

Через зростання захворюваності на коронавірус у Червонограді посилили карантин. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засідання 31 березня. Встановлені обмеження вступають в дію вже цієї п’ятниці, 2 квітня. Про це повідомила Червоноградська міська рада на Facebook-сторінці.

Зокрема, комісія вирішила:

перевести з 00.00 год 2 квітня до 00.00 год 12 квітня 2021 року учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання;

перевести заклади дошкільної освіти в режим роботи груп для дітей, батьки яких працюють;

з 1 квітня 2021 року заборонити доступ відвідувачів на території КП “Червоноградський ринок”, де здійснюється торгівля промисловими товарами;

осилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території КП “Червоноградський ринок”, де здійснюється торгівля продуктами харчування, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, , кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

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24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Водночас через негативну динаміку у Львові продовжили карантин до 12 квітня та посилили обмеження.

Очільник обласного департаменту охорони здоров’я ЛОДА зазначив, що наразі в усії області не посилюватимуть карантинні заходи, однак говорити про стабілізацію ситуації поки рано.

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