Щеплені вакциною AstraZeneca отримають другу дозу цього ж препарату, – Степанов

Громадяни, які були вакциновані від СOVID-19 вакциною Covishield розробки AstraZeneca, отримають другу дозу препарату цього ж розробника. Про це в ефірі українського телеканалу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Якщо ми говоримо про Covishield, ми повинні усвідомлювати, що це вакцина AstraZeneca. Тобто є AstraZeneca, яка виробляється на європейських потужностях, є AstraZeneca, яка виробляється в Індії, є AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї. Але все це одна і та сама вакцина. Наприклад, якщо людина була вакцинована 24 лютого, то через 90 днів їй мають зробити другу дозу цієї вакцини, це в 20-х числах травня. Це буде або Covishield, або AstraZeneca, яку ми отримаємо від COVAX. Немає різниці, людина отримає другу дозу», – пояснив Степанов.

Він додав, що змінювати вакцини не можна.

«Не можна отримати першу дозу вакциною AstraZeneca, а другу дозу Sinovak», – сказав Степанов.

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Раніше у МОЗ заявляли, що першу поставку вакцин від COVID-19 в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати до 15 квітня. Попередньо йде мова про 360 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже пояали готуватися до третього етапу вакцинації.

Додамо, очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

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