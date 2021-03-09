МОЗ схвалило китайську вакцину Sinovac від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України затвердило закупівлю вакцини проти коронавірусу, яку розробила китайська компанія Sinovac. Однак в Україні поки про це офіційно не заявляють. Про це пише Reuters з посиланням на МОЗ.

Українська фармацевтична компанія Lekhim, один із партнерів Sinovac, має домовленість з виробником про поставку 5 мільйонів доз вакцини в Україну, у тому числі 1,9 мільйона за схемою державних закупівель.

Зазначається, що у лютому компанія подала документи у МОЗ, необхідні для реєстрації вакцини. Водночас у міністерстві у разі затримок з доставкою препарату Lekhim оштрафують.

Як відомо, ціна за одну дозу препарату – 504 гривні. Її дозування – дві ін’єкції з інтервалом два тижні. Препарат Sinovac містить вбиті вірусні частинки, які не можуть спричинити хворобу, але викликають реакцію імунітету.

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Про побічні реакції вакцини Sinovac наразі немає.

Раніше МОЗ назвало протипоказання, коли не можна робити щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

На Львівщині триває вакцинація від коронавірусу. Головний медик Львівщини розповів, чи виникали побічні реакції у тих, хто вже отримав щеплення.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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