Як українці ставляться до вакцинації від COVID: результати опитування

Щеплення від коронавірусу готові зробити 47% українців, якщо вакцина буде безкоштовною. Натомість 38% жителів України не проти зробити платне щеплення. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними соціологів, початок кампанії з вакцинації дещо актуалізував бажання робити щеплення від коронавірусу. Наразі 38% готові зробити платне щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це, як стверджують соціологи, дещо більше ніж у лютому. Тобі були готові вакцинуватися платно 32% українців та 39% – безкоштовно. Натомість у цьогоріч у січні вакцинуватися навіть безкоштовно не хотіли 52% українців.

«Якщо держава страхуватиме від побічних ефектів, готовність безкоштовно вакцинуватись зростає до 57%, 40% – все рівно не готові», – інформують соціологи.

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Також 71% українців думає, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні з цим – чверть опитаних. Половина з тих, хто не готовий вакцинуватися, вірять, що масова вакцинація від коронавірусу все ж зменшить захворюваність у світі.

Опитування показало, що близько третини українців думають, що більшість або всі вакцини безпечні. Водночас майже половина вважають, що безпечні лише деякі вакцини, ще 16% українців – переконані, що всі вакцини небезпечні. Натомість 55% опитаних згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини – це заробіток на людях та спосіб їх контролю.

Головними причинами, чому люди не хочуть вакцинуватись від коронавірусу в Україні, опитані вважають недовіру вакцині, яка зараз завезена та страх побічних ефектів. Таких близько половини. Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% – недовіра до вакцинації як такої.

Середня оцінка процесу вакцинації від коронавірусу в Україні становить 2,3 бали по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно.

Щодо отримання інформації про хід вакцинації від коронавірусу в Україні, то 34% українців сказали, що їм цілком її достатньо, 27% – скоріше достатньо. Водночас, для майже 40% українців інформації про вакцинацію – недостатньо. Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, що краще його оцінюють. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

Також 44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані. Найменше обізнані мешканці Сходу і Півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною Covieshield третина не знають, як це зробити.

«Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%). Небезпеку від вакцини більше бачать ті, хто не боїться захворіти на коронавірус, супер-критики вакцинації – частіше це прихильники партії Мураєва, «Опозиційної платформи – За життя» і Радикальної партії», – додають соціологи.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Наразі Україна очікує до кінця березня на поставки 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу Covishield (AstraZeneca/Oxford) та 700 тис. доз вакцини Sinovac, у квітні – поставки 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX та на 1,2 млн доз вакцини Sinovac.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Також усі українців можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через додаток “Дія”. Про механізм реєстрації можна дізнатися за посиланням.

Опитування проводилося з 18 по 19 березня 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 1500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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