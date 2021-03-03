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У черзі на вакцинацію вже 100 тисяч українців. Як записатися

Андрій Котенський

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Понад 100 тисяч українців записалися у лист очікування на вакцинацію від COVID-19 у Дії. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram каналі.

Станом на 17:30 3 березня подано 100 649 заяв. У мобільному застосунку Дія — 87 775, а на порталі — 9 947.

Запис у лист очікування на вакцинацію у Дії — унікальний сервіс, доступний у декілька кліків. Тепер громадянам доступна зручна реєстрація онлайн без черг та зайвих папірців.

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Як записатися на порталі Дія:

Як записатися у застосунку Дія (оновіть застосунок до останньої версії, щоб послуга була доступна):

Через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19 за номером: 0 800 60 20 19

У Дії формується саме лист очікування на вакцинацію. Щодо інших питань можна звертатися до контакт-центру МОЗ.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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