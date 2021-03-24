На Одещині після covid-щеплення померла військова. Що відомо

У вівторок, 23 березня, у селищі Чорноморське на Одещині померла військовослужбовиця, якій декілька днів тому зробили щеплення проти коронавірусу. У МОЗ заявляють, що до смерті вакцинованої могли призвести розлади кровообігу, однак причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Про це повідомляє Львівський портал.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ повідомляють, що військовослужбовиця втратила свідомість поза межами військової частини. Їй викликали «швидку допомогу», а також повідомили про інцидент медичній службі військової частини. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати жінку.

Зазначається, що 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС.

«Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу», – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, на 24 березня вже призначили судово-медичну експертизу. Про її результати буде повідомлено додатково

У МОЗ також повідомили про смерть військової. Там зазначили, що за попередньою інформацією, «смерть військової сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Оскільки жінка мала хронічні серцево-судинні та інші супутні захворювання».

У міністерстві наголошують, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було.

«У той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано», – йдеться в повідомленні.

У відомстві закликали не робити передчасних висновків щодо можливих причин смерті жінки, і додали, що померла страждала на гіпертонічну хворобу.

«Станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу», – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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