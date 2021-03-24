Львівське сміття знову «подорожує» Україною

У селі Будичани на Житомирщині виявили 40-тонне стихійне звалище побутового та промислового сміття. Серед відходів знайшли квитанції зі Львова, захисні маски та рукавички. Про це повідомляє Львівський портал.

У Держекоінспекції Подільського округу зазначають, що 22 березня до них звернулися мешканці села Будичани. Вони повідомили про вивезення відходів із Львівської області до їхнього села.

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Екоінспектори та правоохоронці знайшли у селищі стихійне сміттєзвалище, на яке немає жодних документів. Серед вивезених відходів виявили квитанції з міста Львів, а також медичні маски, халати, рукавички, тощо. Екологи відібрали зразки ґрунту для дослідження.

У поліції області повідомляють, що сміттєзвалище знайшли на території недіючого цегельного заводу. Там зафіксували понад 40 тонн сміття.

«Поліцейські зафіксували наявність понад 40 тонн побутового та промислового сміття, серед якого виявили й платіжні документи з м. Львова. Екологи, які прибули разом з правоохоронцями, відібрали проби ґрунту», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що частину приміщення придбав 47-річний підприємець з Київщини, діяльність якого пов’язана зі збиранням та обробкою відходів. Утім жодних документів на земельну ділянку, де розташовані приміщення, чоловік поліцейським не надав.

Відомості про вказану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Санкція статті передбачає штраф від 17 000 до 68 000 грн або позбавлення права обіймати певні посади до трьох років. Триває встановлення всіх обставин та причетних осіб.

Як писав Львівський портал, раніше правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова, а на Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

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