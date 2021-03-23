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«Стан хворих критично важкий», – завідувач реанімацією Центру легеневого здоров’я

Наталя Дуляба

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Стан майже двох десятків хворих на Covid-19, які лежать у реанімаційному відділенні Центру громадського здоров’я, є критично важким. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, станом на вівторок, 23 березня, у реанімації Центру легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, лікують 19 хворих на коронавірус. Медики оцінюють їхній стан як критично важкий і успіхом вважають вже те, що їм не стає гірше.

«Ситуаці складна, адже навіть у першу хвилю Covid-19 не було такого навантаження. Два дні тому на 20 ліжок було 20 хворих, сьогодні є 19, але чекаємо на переведення 20-го з іншої лікарні. Всі пацієнти є кисневозалежні, стан усіх, хто перебуває у реанімації, – критично важкий. Після чергової доби лікування успіх уже полягає в тому, що їхній стан не погіршується», – розповів завідувач відділенням анестезіології та інтернсивної терапії Центру легеневого здоров’я В’ячеслав Бондар.

За даними Львівської ОДА, зараз у Центрі легеневого здоров’я лежать 202 хворих на Covid-19. Тут вже планують розгорнути 150 додаткових ліжок, адже завантаженість лікарні сягла піку ще в середині березня.

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Загалом минулої доби на Львівщині виявили 995 нових хворих на коронавірус, 22 людей померли. У лікарні госпіталізували 314 пацієнтів, ще 1246 скерували на самоізоляцію.

Завантаженість лікарень Львівської області становить майже 63%. У стацінарах лежать 2776 хворих, у реанімації – 220 осіб, до апартів ШВЛ під’єднані 56 людей.

Нагадаємо, через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

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