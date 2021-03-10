«Британський» штам коронавірусу виявили вже у 111 країнах

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 111 країнах. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я, передає Укрінформ.

За даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу минулого тижня виявили ще в 5 країнах.

Зазначається, що «південноафриканський» штам коронавірусу виявлено ще у 3 країнах, а загалом – у 58.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в 3 країнах, тепер він присутній у 32 державах.

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За підрахунками організації, за тиждень з 1 по 7 березня в світі було зафіксовано 2 734 381 новий випадок захворювання коронавірусом, що на 2% більше, ніж за попередній тижневий період.

Зростання захворюваності за минулий тиждень було зумовлено збільшенням кількості хворих у країнах східного Середземномор’я (10%), Африканському регіоні (10%) та Європі (4%), тоді як незначні спади спостерігались в Північній і Південній Америці (зменшення на 2%), Південно-Східній Азії (на 2%) та Західно-Тихоокеанському регіоні (на 6%).

Кількість смертей за минулий тиждень склала 60 323 (на 6% менше за період тижнем раніше).

Як писав Львівський портал, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу, який вже виявили в Івано-Франківській області, є втричі заражнішим, має короткий інкубаційний період, а також демонструє високу смертність.

Нагадаємо, «британський» штам коронавірусу в Укоаїні виявив на початку березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН. Перші випадки зафіксували в Івано-Франківській області, де зараз є спалах Covid-19.

У Великобританії про новий штам коронавірусу стало відомо наприкінці 2020 року.

На Львівщині виявили два генотипи коронавірусу – B1 та В1.1. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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