Британський штам Covid-19 вражає вдвічі швидше, – львівська пульмонологиня

Медики фіксують тяжкий перебіг Covid-19 незалежно від вікової категорії чи наявності супутніх захворювань. На сьогодні поширюється мутований британський штам коронавірусної інфекції, який вражає людей в рази швидше. Пацієнту гіршає вже на 6-7 день від початку захворювання. Про це розповіла львівська пульмонологиня, експерт департаменту охорони здоров’я з пульмонології Надія Рудницька, передає Львівський портал.

Раніше говорилося, що стан захворілого погіршується на 10-14 день після інфікування. Відтак, лікарі спостерігають практично удвічі швидшу негативну динаміку перенесення хвороби.

«Люди повинні розуміти, що це не «я застудився», «у мене нежить» чи «я з’їв неякісні продукти». Симптомами надалі залишаються грипоподібні стани такі як підвищення температури, ломота в тілі, нежить, першіння в горлі, чхання, біль у м’язах та суглобах, кишкові розлади, діарея, нудота, втрата апетиту, втрата смаку/нюху чи інші скомпрометовані відчуття, також можуть з’явитися кон’юктивіт чи свербіння шкіри», – зазначила лікарка.

За її словами, надалі залишаються уразливими групи пацієнтів, у яких є супутні патології такі як цукровий діабет, хронічні легеневі захворювання, гіпертонічна хвороба, автоімунні чи онкологічні захворювання, чи ті пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію.

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Медики наголошують на важливості самоізоляції відразу при появі перших симптомів та погіршення самопочуття. Разом з тим, не варто бігти у поліклініку чи лікарню у перші дні. Оскільки обстеження методом ПЛР чи імунологічні аналізи проводяться не раніше ніж на п’ятий день від початку захворювання. У перші дні достатньо пити багато рідини та приймати жарознижуючі препарати.

Однак в окремих пацієнтів можливий так званий миттєвий перебіг захворювання. Тому, якщо температура не падає при жарознижуючих препаратах, і піднімається через три години, слід телефонувати своєму сімейному лікарю, аби дообстежитися і бути госпіталізованим.

Нагадаємо, за останню добу на Львівщині підтвердили 995 нових випадків коронавірусу.

Від сьогодні через погіршення епідситуації Львівська область ввійшла у «червону зону».

За останню добу в Україні зафіксували рекорд зі смертності внаслідок коронавірусу.

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