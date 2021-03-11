«Британський» штам коронавірусу на 64% смертоносніший за інші

За останніми даними, британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% смертельніший за попередні. Про це повідомляє CNN з посиланням на результати дослідження, проведеного в Ексетерському університеті, передає Укрінформ.

Дослідники порівняли дані приблизно 55 тис. пар учасників, у яких виявили коронавірус між жовтнем і січнем, та спостерігали за ними упродовж 28 днів. З’ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вище. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.

Учасників дослідження підібрали по низці факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.

Зазначимо, в січні британська влада, посилаючись на дослідження, заявляла, що новий варіант коронавірусу може бути на 40% смертельнішим.

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Британський варіант COVID-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року. Він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з’явилися нещодавно. Його поширення зафіксовано в понад ста країнах Європи та в США.

Професор клітинної мікробіології в Редінгського університеті Саймон Кларк заявив, що висока летальність разом зі швидким розповсюдженням означають, що «даний варіант вірусу становить серйозну проблему для систем охорони здоров’я і політичних стратегів».

В Україні також вже виявили «британський» штам коронавірусу. Перші випадки зафіксували в Івано-Франківській області, де зараз є спалах Covid-19. У МОЗ заявили, що «британський» штам коронавірусу є втричі заражнішим, має короткий інкубаційний період, а також демонструє високу смертність.

На Львівщині виявили два генотипи коронавірусу – B1 та В1.1. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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