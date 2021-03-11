ОСТАННІ НОВИНИ

«Британський» штам коронавірусу на 64% смертоносніший за інші

Вероніка Рой

|

За останніми даними, британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% смертельніший за попередні. Про це повідомляє CNN з посиланням на результати дослідження, проведеного в Ексетерському університеті, передає Укрінформ.

Дослідники порівняли дані приблизно 55 тис. пар учасників, у яких виявили коронавірус між жовтнем і січнем, та спостерігали за ними упродовж 28 днів. З’ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вище. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.

Учасників дослідження підібрали по низці факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.

Зазначимо, в січні британська влада, посилаючись на дослідження, заявляла, що новий варіант коронавірусу може бути на 40% смертельнішим.

Реклама партнерів

Британський варіант COVID-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року. Він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з’явилися нещодавно. Його поширення зафіксовано в понад ста країнах Європи та в США.

Професор клітинної мікробіології в Редінгського університеті Саймон Кларк заявив, що висока летальність разом зі швидким розповсюдженням означають, що «даний варіант вірусу становить серйозну проблему для систем охорони здоров’я і політичних стратегів».

В Україні також вже виявили «британський» штам коронавірусу. Перші випадки зафіксували в Івано-Франківській області, де зараз є спалах Covid-19. У МОЗ заявили, що «британський» штам коронавірусу є втричі заражнішим, має короткий інкубаційний період, а також демонструє високу смертність.

На Львівщині виявили два генотипи коронавірусу – B1 та В1.1. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...