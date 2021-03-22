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В Україні – вже 8 «червоних» зон

Ольга Денисяка

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Станом на 22 березня в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до «червоної» зони за показниками поширення коронавірусу. Про це повідомляють у МОЗ, передає Львівський портал.

Тепер у «червоній» зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та столиця Київ.

У «помаранчевій» зоні опинилися 11 регіонів –  Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решта областей залишаються у «жовтій» зоні карантину.

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Як писав Львівський портал, що станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні 1 554 256 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 7 893 нових хворих.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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