Зеленський назвав альтернативу новому локдауну

Президент Володимир Зеленський вважає, що відповіддю на збільшення кількості хворих на Covid українців є не новий локдаун, а більші темпи вакцинації. Про це він заявив на селекторній нараді у вівторок, 9 березня, повідомляє пресслужба глави держави.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні потрібно збільшити темпи вакцинації від коронавірусу. Для цього він запропонував залучити більше мобільних бригад та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, а також ретельніше реагувати на дезінформацію про щеплення.

«Найправильнішою відповіддю на теперішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом», – сказав президент.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відомство вже підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть у проведенні covid-вакцинації.

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Очільник МОЗ Максим Степанов відзначив, що потрібно «тісніше співпрацювати» з головами облдержадміністрацій.

Нагадаємо, що з 4 березня Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні, що говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

Міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

Нещодавно й у Львівській ОДА натякнули на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, що в Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Дотепер в області щеплення зробили лише орієнтовно 1000 медикам. Наразі ніхто із них не скаржився на погіршення стану здоров’я.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини AstraZeneca (Covishield) читайте за цим посиланням.

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